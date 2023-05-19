В Новосибирске 19 мая потеплеет до +20 после ночных заморозков

В Новосибирской области в конце мая ожидается значительное потепление.

В Новосибирской области в третьей декаде мая началось потепление, при этом до 20 мая возможны ночные заморозки до -5 градусов. Об этом предупреждают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

19 мая в первой половине дня сохранится погода без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +14..+16 градусов. После обеда в городе потеплеет до +17..+19 градусов, а по области до +15..+20 градусов. В течение дня сохранится погода без осадков с небольшой облачностью.

В ночь на 20 мая в Новосибирской области возможны местами заморозки до -5 градусов.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, потепление продолжится: ночные температуры будут повышаться от +4 до +8, а дневные — от +18 до +22 градусов. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

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