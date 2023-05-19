В Новосибирске 57-летнего мужчину осудили на 9 лет за жестокое убийство 35-летней давности

Адвокат не смог обжаловать приговор за убийство 35-летней давности в новосибирском областном суде.

36 лет назад, в 1987 году, парень убил девушку, нанеся не менее 75 ударов ножом, а затем скрылся. Его нашли в июне 2022 года, а в марте 2023-го приговорили к 9 годам лишения свободы. Адвокат попытался обжаловать решение Дзержинского районного суда, но Новосибирский областной суд отклонил апелляцию.

В июне 1987 года Костя Оглы приехал в Новосибирск, чтобы встретиться с девушкой. Он полагал, что она похитила у него деньги, и в результате между ними возник конфликт. Он убил её, нанеся не менее 75 ударов ножом. Девушка погибла на месте.

После убийства мужчина уехал из Новосибирска и долгое время правоохранительные органы СССР и России не могли его найти. Его обнаружили в Самаре в июне 2022 года. Когда его задержали, он признал вину и написал явку с повинной. Вину он признавал и на заседании суда.

Дзержинский районный суд приговорил Оглы к 9 годам колонии общего режима. Его адвокат пыталась смягчить приговор, апеллируя к истечению срока давности преступления. Но Новосибирский областной суд не согласился с доводами и оставил приговор без изменений.