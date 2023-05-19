В Новосибирске аналитики НН назвали самые необычные вакансии, опубликованные в мае 2023

В Новосибирской области самыми необычными вакансиями в мае стали байер и тренер для грудничков.

В Новосибирской области работодатели ищут байера, специалиста по фотоидентификации и тренера для грудничков. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Специалист по фотоидентификации требуется компании по созданию финансовых технологий. Работодателю необходим человек, который мог бы подтверждать личности клиентов и их персональные данные без прямых контактов. Все, что требуется от кандидата, — это внимательность, усидчивость, желание развиваться.

Для тех, кто владеет китайским, найдется работа байера в крупной логистической компании. Этот специалист должен будет заниматься поиском товаров с выгодным соотношением цены и качества, консультировать клиентов и рассчитывать сумму доставки. Правда, от кандидата требуется работа в одном часовом поясе с Пекином.

Также среди необычных вакансий — тренер по плаванию для детей от 0 до 1,5 лет, который будет проводить индивидуальные и групповые занятия с малышами.

Напомним, ранее в Новосибирске были опубликованы вакансии с зарплатой до 230 тыс. рублей.