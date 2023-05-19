В Новосибирске ищут нового подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале

В Новосибирске ДЭУ №1 расторг контракт с ООО «Галактика», которое сорвало сроки ремонта пешеходной лестницы.

В Новосибирске объявлен новый конкурс на ремонт печально известной лестницы, которая ведет от железнодорожной платформы на Речном вокзале к улице Восход. Аукционный лот был опубликован на сайте госзакупок 18 мая.

Начальная цена контракта составляет 1 млн. 194 тыс. 439 рублей. За эти деньги подрядчик должен будет за две недели привести лестницу в порядок: выполнить залить места просадок бетоном толщиной 200 мм, отремонтировать ступени, обустроить бетонные пандусы, установить металлические ограждения и урны.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 26 мая.

Напомним, лестницу от станции метро «Речной вокзал» должны были отремонтировать к 14 февраля. К началу апреля работы всё еще не закончены.