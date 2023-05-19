В Новосибирске изменили график выплаты пенсий из-за выходного 21 мая

В Новосибирской области СФР предупредил о переводе пенсий получателям 19 мая вместо 21 мая.

В Новосибирске пенсионеры получат выплату досрочно: из-за того, что 21 число выпадает на выходной день, средства будут зачислены в пятницу, 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.

"Отделение СФР по Новосибирской области напоминает жителям региона, получающим пенсии и иные социальные выплаты через кредитные организации, что денежные средства на эти цели в банки по графику перечисляются 11 и 21 числа каждого месяца. В связи с тем, что 21 число, день перечисления «второго потока» в мае, выпадает на выходной день, средства в банки перечислены досрочно – сегодня, 19 мая", — сообщили в Фонде.

На карты денежные средства зачисляются не позднее, чем на следующий день после перевода СФР в банк.

Пенсионеры, получающие выплаты в почтовых отделения, могут уточнить график выплат в Почте России.