В Новосибирске предприниматель рассказал о проблемах туалетного бизнеса из-за отсутствия культуры у горожан

В Новосибирске владелец компании ООО «Зоологика» готов сделать все общественные туалеты бесплатными.

В Новосибирске катастрофически не хватает общественных туалетов плюс местные жители часто жалуются на высокую стоимость их посещения. Между тем, компания, которая обслуживает общественные уборные практически ничего на этом не зарабатывает. Об этом изданию «АиФ -Новосибирск» сообщил директор и один из учредителей компании ООО «Зоологика» Владимир Ветров, которая владеет 10 туалетами в Центральном парке, Первомайском сквере, Берёзовой роще, на Михайловской набережной и в Сквере Славы.

По его словам, летом обслуживание одного помещения обходится почти в 100 тысяч рублей. При цене в 50 рублей за посещение и при условии, что зимой общественные уборные не работают, заработать на них удается не много.

К тому же, отсутствие у новосибирцев культуры посещения таких мест добавляет проблем компании.

По словам предпринимателя, в мужском отделе туалета на Михайловской набережной приходится два раза в год менять обшивку, потому что пьяные мужчины бьют по стенам кулаками. В женских отделениях ломаются шпингалеты и крючки, смесители и сливные бачки. Иногда горожане разбивают даже сами унитазы.

А ведь из всего это в итоге и складывается стоимость посещения общественной уборной. Туда также входит оплата труда, налоги, материалы (бумага, мыло, чистящие средства), услуги электрика и сантехника.

На сегодняшний день у ООО «Зоологика» практически нет конкурентов в туалетном бизнесе. И все же он развивается не совсем гладко.

Уже 5 лет Владимир Ветров пытается добиться от властей разрешения установить три туалета на главных площадях города: Карла Маркса, Гагарина-Михайловского и Калинина. Но решение до сих пор не принято. При этом бизнесмен не против сделать бесплатными все общественные уборные, если затраты на их обслуживание будет компенсировать государство.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Новосибирска возмутил туалет посреди тротуара на улице Ленинградская.