В Новосибирске спасатели вытащили из Оби странную женщину

В Новосибирске спасли женщину из реки Обь.

В Новосибирске 18 мая в 22 часа на пульт спасателей МАСС поступило сообщение о том, что в реке Обь, в районе микрорайона «Европейский берег», находится женщина. По словам очевидцев, она сама залезла в воду, вела себя неадекватно и не принимала ни чьей помощи. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале «Спасатели МАСС».

На поиски женщины отправился спасательный катер. Купальщицу заметили в реке в районе береговой зоны у дома № 42 на ул. Владимира Заровного.

Двое спасателей вынули ее из воды, подняли на катер, согрели одеялами и доставили на берег, где экстремалку встречали родственники и полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Оби троих школьников.