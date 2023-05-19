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общество

В Новосибирске в 2024 году отремонтируют улицу Котовского

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2024 году на улице Котовского в Новосибирске проведут капитальный ремонт проезжей части.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского планируют построить ливневую канализацию осенью 2023 года. В 2024 году на этой улице начнётся капитальный ремонт проезжей части. Об этом сообщил глава Ленинского района Александр Гриб в программе «Районная приёмная».

По словам чиновника, улица Котовского — самая проблемная дорога Ленинского района. Её уже начали ремонтировать в 2023 году. Так, до майских праздников её обновили 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на участке от Блюхера до Выставочной. При этом такой ремонт был временный.

Капитальный ремонт дороги с укладкой нового асфальта запланирован на 2024 год.

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Сергей Щукин
Журналист

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