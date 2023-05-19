В Новосибирске врач-генетик Кох объяснила связь прививок с аутизмом у детей

В Новосибирске генетики считают, что прививка не вызовет аутизм у здорового ребенка.

В Новосибирске врач-генетик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох объяснила, почему прививки не могут приводить к развитию аутизма у здоровых детей. Ее мнение было опубликовано в издании сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Как пояснила Наталья Кох, аутизм — это состояние, которое может возникать из-за сотни разных заболеваний, в том числе генетическими отклонениями. Прививка, по ее словам, — это все лишь инструкция по выработке антител к тому или иному возбудителю, которая остается в памяти организма.

Однако аутизм сопровождается повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера, поэтому иногда определенные вакцины могут провоцировать аутоиммунные процессы и работать как триггер патологии в центральной нервной системе.

Но это, по мнению ученого, происходит только в том случае, если у ребенка уже есть соответствующие нарушения на генном или клиническом уровне.

У детей без патологии прививка никогда аутизм не вызовет.