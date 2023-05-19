В Новосибирске втрое увеличат число ежедневных авиарейсов в Горно-Алтайск

Из Новосибирска в Горно-Алтайск самолеты будут летать три раза в день.

В связи началом туристического сезона и традиционным ростом спроса на авиаперелеты по туристическим направлениям, число авиарейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск с 1 июня будет увеличено втрое. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов обоих регионов.

Летать по этому маршруту три раза в день будут воздушные суда марки Embraer авиакомпании S7, которые рассчитаны на 78 посадочных мест. Время в пути составит 40-45 минут. Стоимость билета в эконом-классе без багажа — от 2 813 до 4 259 рублей.

При этом в пресс-службе аэропорта Горно-Алтайска подчеркнули, что если спрос на это направление будет расти, количество рейсов будет увеличено дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирск с 1 июня будут летать дополнительные авиарейсы из Новокузнецка. Авиарейсы по маршруту Новосибирск – Новокузнецк – Новосибирск будут выполнять самолеты компании S7 Airline. Дополнительные авиалайнеры будут доставлять пассажиров на Кузбасс по понедельникам, четвергам и воскресеньям.