В Новосибирске выставили на продажу паб Amsterdam на Красном проспекте

Помещение популярного паба Amsterdam, расположенного на Красном проспекте, 17, выставили на продажу в Новосибирске.

В Новосибирске появилось объявление о продаже паба Amsterdam на Красном проспекте, 17. Помещение продается за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте "Авито".

Как сказано в объявлении, земля под коммерческим помещением находится в собственности владельца. Общая площадь паба составляет 211 квадратных метров. То есть цена одного квадрата составляет почти 95 тысяч рублей.

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