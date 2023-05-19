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экономика общество

В Новосибирске выставили на продажу паб Amsterdam на Красном проспекте

Фото https://ru.freepik.com/author/freepik

Помещение популярного паба Amsterdam, расположенного на Красном проспекте, 17, выставили на продажу в Новосибирске.

В Новосибирске появилось объявление о продаже паба Amsterdam на Красном проспекте, 17. Помещение продается за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте "Авито".

Как сказано в объявлении, земля под коммерческим помещением находится в собственности владельца. Общая площадь паба составляет 211 квадратных метров. То есть цена одного квадрата составляет почти 95 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный тayнхаус с леопардовым санузлом.

Еще один дорогостоящий объект недвижимости, который в 2023 году привлек внимание новосибирцев, — особняк с видом на Федеральную службу безопасности. Объект стоит 140 миллионов рублей.

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Маргарита Мастеркова

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