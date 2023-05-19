В Новосибирске затягивается строительство двух поликлиник

В Новосибирске строительство двух поликлиник проконтролирует прокуратура.

В Новосибирске две из семи поликлиник, которые стоят в рамках государственно-частного партнерства рискуют превратиться в долгострои. Прокуратура Новосибирской области уже объявила предостережение из-за срыва графика строительства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сначала поликлиники планировалось построить до августа 2022 года. Но позже оказалось, что в это время ГК «ВИС» только приступила к работе на всех 7 объектах, общая стоимость которых оценивалась в 19,5 млрд. рублей.

В конце прошлого года глава региона Андрей Травников назвал пандемию и рост ставок Центробанка главными причинами срыва строков сдачи медучреждений. Работы по четырем из них даже были остановлены. Однако ситуация до сих пор не изменилась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске не нашёлся подрядчик на строительство спорткомплекса для училища олимпийского резерва.