В Новосибирске завели уголовное дело на купившего наркотики сотрудника полиции

Сотрудник ГИБДД в Новосибирске обвиняется в хранении наркотиков – накануне его задержала служба безопасности.

22-летний сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску был задержан 11 мая после того, как в интернете заказал синтетический наркотик. С 1 граммом порошкообразного вещества его задержала собственная служба безопасности в Ленинском районе.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дела в отношении сотрудника полиции одного из подразделений МВД России по городу Новосибирску. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ)», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Теперь полицейскому грозит три года лишения свободы и крупный штраф. Пока сотрудник МВД находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в ГУ МВД России по Новосибирской области начались крупные проверки после того, как в паблике «Омбудсмен полиции» появилась жалоба на начальника ГИБДД Новосибирской области Александра Бабенкова.