В Новосибирской области обнаружен очаг бруцеллеза

В Сузунском районе Новосибирской области бруцеллезом заболело 8 голов КРС.

В Новосибирской области ветеринары выявили очаг бруцеллёза. Инфекционное заболевание было обнаружено у 8 голов крупного рогатого скота в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Сузунского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще у пяти животных пока сомнительный результат анализа. Всего в этом хозяйстве содержится 284 головы КРС .

Человек может заразиться бруцеллезом при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу заражённых продуктов сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Ермаковский Новосибирской области выявили очаг бешенства на частном подворье. По решению губернатора региона Андрея Травникова до 6 июня в поселке введен карантин.