Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
19 мая, 17:55
пробки
9/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.03 | eur 86.49
сегодня
19 мая, 17:55
пробки
9/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.03 | eur 86.49
сегодня 15:23
проиcшествия

В Новосибирской области обнаружен очаг бруцеллеза

Фото: pixabay.com

В Сузунском районе Новосибирской области бруцеллезом заболело 8 голов КРС.

В Новосибирской области ветеринары выявили очаг бруцеллёза. Инфекционное заболевание было обнаружено у 8 голов крупного рогатого скота в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Сузунского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще у пяти животных пока сомнительный результат анализа. Всего в этом хозяйстве содержится 284 головы КРС .

Человек может заразиться бруцеллезом при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу заражённых продуктов сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Ермаковский Новосибирской области выявили очаг бешенства на частном подворье. По решению губернатора региона Андрея Травникова до 6 июня в поселке введен карантин.

#Новосибирская область #вспышки инфекций #КРС #Сузунский район
ОЦЕНИТЬ статью
1
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в