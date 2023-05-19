В Новосибирской области от птичьего гриппа привили 205 тыс птиц

В Новосибирской области прививки от гриппа проставят 342 тыс птиц.

В Новосибирской области проводится обязательная вакцинация домашней птицы от птичьего гриппа, поскольку в ряде регионов России были выявлены опасные очаги распространения этого вируса. Об этом сообщает портал ВFM-Новосибирск со ссылкой на судебно-ветеринарного эксперта, руководителя пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрия Шмидта.

По его словам, через Новосибирскую область проходят пути миграции перелетных птиц, поэтому риск попадания вируса в регион очень высок. В настоящий момент ветеринары проводят вакцинацию птиц в личных и подсобных хозяйствах. Всего нужно будет привить 342 тыс. птиц. 60% из них уже вакцинированы.

Сотрудники ветеринарной службы в буквальном смысле обходят каждый двор, в каждом районе области. Завершится птичья прививочная кампания в июне.

Пока, по данным Юрия Шмидта, на территории Новосибирской области нет ни одного очага высокопатогенного гриппа птиц. Но мониторинг ведется постоянно.

Прививать птиц на птицефабриках области не планируется, поскольку там и без того действует жесткий санитарный режим. Ведь если на птицефабрике будет выявлен вирус гриппа птиц, придется уничтожить все поголовье, а это колоссальные убытки. Чтобы не допустить этого, птицефабрики строго следят за соблюдением всех требований.

Всего на территории Новосибирской области в 2023 году насчитывается 8 млн. 666 тысяч голов домашней птицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирскую область прилетели большие серые птицы.