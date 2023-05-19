В Новосибирской области снизилось количество преступлений, совершённых мигрантами

Следственный комитет отчитался о преступности среди иностранцев в Новосибирской области.

В Новосибирске 19 мая под руководством временно исполняющего обязанности руководителя СКР по региону Виталия Зарипова прошло заседание коллегии следственного управления. Главной темой обсуждения стала практика рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными иностранными гражданами и лицами без гражданства.

За прошлый, 2022 год, в следственное управление поступило 40 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (за аналогичный период прошлого года — 15). По результатам рассмотрения этих сообщений было возбуждено 39 уголовных дел (включая анонимные письма и письма от посольств и консульств — 13). Всего 30 уголовных дел в отношении 31 обвиняемого были переданы в суд (включая анонимные письма и письма от посольств и консульств — 14).

В текущем 2023 году в следственные подразделения следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области поступило 5 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (за аналогичный период прошлого года — 10) Во всех случаях были возбуждены уголовные дела, связанные с преступлениями против личности.

Напомним, в Новосибирскую область за неделю приехали почти 10 тысяч мигрантов.