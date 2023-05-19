Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
19 мая, 11:16
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.03 | eur 86.49
сегодня
19 мая, 11:16
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.03 | eur 86.49
сегодня 09:58
общество

В Новосибирской области сотрудница почты заплатила 30 тыс рублей за драку с пенсионеркой

Фото: pixabay.com

В Новосибирской области сотрудница почты избила 84-летнюю женщину после того, как та спросила о доставке пенсии.

В Кочневском районе Новосибирской области сотрудницу почты осудили за драку с престарелой клиенткой. Об этом сообщило издание VN.ru со ссылкой на помощника председателя Коченевского районного суда Ирину Степанян.

Фото В Новосибирской области сотрудница почты заплатила 30 тыс рублей за драку с пенсионеркой 2

Инцидент произошел в июле прошлого года. 84-летняя женщины пришла на почту, чтобы оплатить счета за электричество и заодно упомянула о том, что задерживается доставка пенсии.

Это не понравилось одной из сотрудниц почтового отделения, и между женщинами завязалась перепалка. В итоге сотрудница Почты России несколько раз ударила старушку. Позже у пожилой женщины диагностировали гематому на голове. В суде обидчица своей вины не признала, а, наоборот, обвинила пенсионерку в провокации. В итоге суд приговорил ее к штрафу в размере 5000 рублей и выплате моральной компенсации пострадавшей пенсионерке в размере 25 000 рублей.

Скандальная сотрудница больше не работает в почтовом отделении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина избила старушку в автобусе.

#Новосибирская область #суд #Почта России
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в