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общество

Врач объяснила причину появления акне в зрелом возрасте

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Врач-дерматолог Светлана Евдокимова объяснила появление акне гормональным дисбалансом.

Дерматолог, косметолог Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Светлана Евдокимова рассказала, что одной из причин появления акне во взрослом возрасте является гормональный дисбаланс. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Угревая болезнь возникает из-за нарушения работы сальных желез — повышенное или пониженное выделение кожного сала приводит к закупорке выводящих протоков и воспалению», — объяснила специалист.

Еще к одной причине появления высыпаний, по словам косметолога, относится сбой в работе внутренних органов.

«Появление угревых высыпаний может быть следствием несбалансированного питания, а также нарушения работы ряда органов и систем», — отметила дерматолог.

Евдокимова добавила, что выбор неподходящей косметики также является распространенной причиной проблем с кожей.

Напомним, дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей лица мужчине.

#врач #косметолог #прыщи
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Дарья Бочкун
журналист

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