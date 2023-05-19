Жди беды: этот цветок в доме сулит скорый развод

В народе давно подмечено – одни растения приносят в дом вместе с приятным ароматом гармонию и благоденствие, другие под видом красивых бутонов, как магнитом, притягивают раздражение и конфликты между домочадцами. Кстати, такому энергетическому влиянию растений на настроение людей биологи нашли вполне научное объяснение.

Оказалось, что некоторые растения, источая тонкий аромат, выделяют в окружающий воздух частицы ядовитого вещества из своих листьев. На самочувствии людей это отражается аллергиями и повышенной раздражительностью, потому от ряда домашних цветов стоит избавиться как можно быстрее.

Самая негативная слава закрепилась за Гибискусом. Этот цветок в народе прозвали мужененавистником. Его точно не стоит заводить в доме, где живёт незамужняя дама. Да и состоявшейся паре он не пойдёт на пользу. Жители Восточной Европы уверены, что гибискус снижает либидо и ни один мужчина не сможет удержаться в доме, где растет такой цветок. У семейных пар, в доме которых живёт китайская роза (второе название гибискуса) чаще обычного происходят скандалы и ссоры. Конечно, подобная атмосфера способствует охлаждению чувств супругов и даже поиску страсти на стороне, что рано или поздно заканчивается разводом.

К сожалению, гибискус – не единственное растение, которое провоцирует своим присутствием разлад в отношениях людей. К этому ряду противников семейного счастья можно смело отнести и Традесканцию. Сам по себе этот домашний цветок не так уж и плох. Говорят, что он способен впитывать негатив и в буквальном смысле очищать тонкое пространство домашней атмосферы.

Однако было замечено прямо противоположное влияние традесканции на отношения домочадцев. Выяснилось это в процессе массово разведения цветка на отдельной взятой территории. Намереваясь усилить очищающий эффект растения, многие хозяйки разводили его в больших объёмах, заполняя им всё жизненное пространство. Но в таком случае традесканция начинала «фонить» негативом – напитавшись негативом, цветок начинал отражать его, вызывая ощущение беспокойства, тревоги, сомнений и непонятного дискомфорта. Уж, конечно, такая обстановка не способствует укреплению отношений, а скорее ведёт к расставанию.

Подобными разрушительными свойствами обладают также: Сциндапсус, Монстера, Циссус, Плющ и даже кактусы.