Жители Новосибирской области начали получать повестки на военные сборы

В Новосибирской области начали рассылать повестки на военные сборы.

В Новосибирской области началась рассылка повесток о явке на военные сборы. Жители области уже получили первые приглашения в военкоматы по месту жительства, сообщает издание Atas.info. Призыв на военные сборы в первую очередь затрагивает жителей сельских районов. Точное количество людей, подлежащих призыву, неизвестно, так как информация не публикуется областным военкоматом.

Места проведения сборов не разглашаются, известно только то, что они продлятся не более двух месяцев. В случае неявки по приглашению возможны административные штрафы в размере от 500 до 3 000 рублей, но уголовная ответственность не предусмотрена.

Юрист Марина Сапожникова из юридического кабинета "Кучеренко и Помельцев" отметила, что мужчины, находящиеся в запасе, сохраняют право на выезд за пределы России во время проведения военных сборов. На данный момент не существует запрета на пересечение границы во время проведения этих сборов.

Важно отметить, что военные сборы являются одним из видов воинской обязанности и предназначены для подготовки граждан, находящихся в запасе, к военной службе.