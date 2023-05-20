Губернатор Травников принял участие в "Ночи музеев" в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в акции "Ночь музеев" и посетил Исторический парк «Россия — моя история!».

В субботу, 20 мая, глава Новосибирской области Андрей Травников посетил Исторический парк «Россия — моя история!» в рамках акции "Ночь музеев", которая проходит в регионе в 15-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Каждый год Андрей Травников старается выбрать для посещения новую площадку. В 2023-м выбор пал на Исторический парк.

«Она (программа парк, — ред.) показывает, что музей может и развлекать, и просвещать и заставлять задуматься о чем-то серьёзном», — объяснил свой выбор губернатор.

Программа «Ночи музеев-2023» в Историческом парке посвящена Году педагога и наставника, в рамках которой для гостей музея организовали работу 15 тематических площадок: химические опыты и физические эксперименты от преподавателей НГТУ, экспозиции посвящённые русскому языку и литературе, мультимедийные исторические и географические «путешествия» по Новосибирской области, выступления спортсменов и мастер-классы по самбо, викторины и тесты.

В этом году международная акция проходит под лозунгом «История и истории». Свои истории новосибирцам рассказывают почти сто участников. Ожидается, что участниками акции станет порядка 50 тысяч человек.

С полной программой "Ночи музеев", мероприятия которой проходят в регионе 20 и 21 мая, можно ознакомиться здесь.