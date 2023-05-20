Катастрофа случится 19 июля 2023 года: зловещий прогноз математика Сидика Афгана напугал россиян

Новые расчёты гениального учёного коснулись ближайшего будущего не только нашей страны, но и каждого отдельного россиянина. Он уверяет, что фатальная июльская дата несёт некую опасность населению страны. Подробности читайте ниже.

Сразу оговоримся — несмотря на то, что многие предыдущие событийные расчёты одарённого математика уже сбылись (развал СССР, падение американских башен-близнецов и Евромайдан на Украине), его пророчества остаются лишь вероятностным предположением и одним из множества возможных вариантов. Потому воспринимать их как руководство к действию и близко к сердцу не стоит. Просто будьте в курсе событий.

Нынешние непростые пару-тройку лет уже приучили россиян не удивляться резкой смене противоречивых событий. Жители нашей страны всегда отличались от населения других стран устойчивой способностью выживать в любых экстремальных условиях. Удивить, а тем более напугать нас сложно. Потому и новые пророческие расчёты математика Сидика Афгана россияне воспринимают относительно спокойно, хотя выглядят они по-настоящему пугающе.

По итогам расчёта его уникальной авторской формулы (понятной только ему лично) в средине грядущего лета в России случится событие, которое окажет влияние на население страны, а его отголоски будут слышны по всему миру. По словам математика, в этом году самой главной датой для России и всего человечества будет 17 июля: «Нас ждёт очередная диверсия, не исключено, что будет повторение Чернобыльской катастрофы. Масштабная провокация будет направлена в первую очередь против России. В роли провокаторов выступит коалиция недружественных государств», пояснил учёный. Кроме того, он предупредил, что готовится новый шантаж для человечества через болезни.

Учитывая текущее мощное противостояние между цивилизациями Запада и Востока, Сидик Афган уверен, что Россия выбрала правильное направление: «Главное, не сворачивать с намеченного пути. Господина Путина я очень уважаю. Он гений. Как человек — очень необыкновенный. Вам нужно понимать, что всё сейчас зависит от одного шага», предположил учёный.