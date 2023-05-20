Около города Обь под Новосибирском начался пожар на открытом поле

Жители Новосибирска заметили пожар рядом с садовым обществом «Геофизик».

Около города Обь и садового общества «Геофизик» на поле загорелась трава. Об этом сообщили очевидцы в городских группах Вконтакте и каналы в Telegram.

Клубы дыма и сам огонь от горящей травы заметен далеко от «Геофизика». Так, о пожаре сообщали жители Кировского района Новосибирска.

Спасатели МЧС стараются локализовать пожар, а затем и потушить. Огонь горит несколькими очагами.

В пресс-службе МЧС также напомнили, что разведение открытого огня запрещено, пока в Новосибирской области действует противопожарный режим. Пока этот период введён до 23 мая, но его длительность могут изменить.

Ранее Сиб.фм сообщил, что глава Новосибирской области Травников запретил оказывать господдержку фермерам, которые поджигают травы ради быстрого очищения поля после зимы.