Разработанный в Новосибирске сервис 2 GIS пропал из Google Play

Пользователи Google Play сообщили об исчезновении с платформы магазины популярного приложения 2 GIS.

Сервис 2 GIS, разработанный в Новосибирске, пропал из Google Play. Об этом пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пояснил в компании, все ранее скачанные приложения работают в обычном режиме, обновление происходит ежедневно.

Загрузить картографический сервис на смартфон можно с официального сайта 2ГИС и в виртуальных магазинах таких приложений как Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket, RuStoreHuawei и App Gallery.

Напомним, 24 сентября 2022 года пользователи продукции Apple сообщили, что картографический сервис 2 ГИС пропал из AppStore.

"2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно", — заверили тогда в компании.

Там также посоветовали владельцам айфонов не удалять уже установленное приложение 2ГИС. "Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.ru, установите иконку на рабочий стол", — отметили в сервисе.