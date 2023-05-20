Секс в 73: известный исполнитель раскрыл секрет своей молодости

Актер и музыкант Лайонел Ричи в свои почтенные годы сохранил как внутреннюю, так и внешнюю молодость, причём без помощи пластической хирургии. На днях в одном из своих интервью он назвал секреты своего самочувствия, среди которых и сексуальная активность.

За свою масштабную творческую жизнь (более 50-ти лет на сцене) Ричи собрал внушительную коллекцию работ — снялся в 54 фильмах, написал музыку к 39 фильмам, получил премию «Оскар» за лучшую песню «Say you, Say me» к фильму «Белые ночи» (главную роль в картине сыграл знаменитый русский танцовщик Михаил Барышников). Жители нашей страны могут знать Лайонела по известным музыкальным хитам «Hello», «All Naght Long» и другим.

Несмотря на не удачное выступление на недавней коронации Карла III в Букингемском дворце, музыкант привлёк к себе пристальное внимание своим молодцеватым внешним видом. Естественно, его заподозрили в серии пластических манипуляций с лицом и телом (недавний яркий пример Филиппа Киркорова доказал, что пластика способна на многое). Однако Ричи опроверг эту информацию, заверив, что принципиально не обращается к хирургам и не станет этого делать в будущем, так как хочет предстать перед Господом в своём натуральном виде: «Я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня», пояснил Лайонел.

Музыкант уверяет, что особых секретов сохранения молодости и свежести нет. Среди основных он назвал воду, сон, не слишком много красного мяса и пот. При этом он акцентировал внимание, что «секс тоже помогает. Он полезен для сердца».

Медики относятся к такой позиции менее осторожно: «Секс в пожилом возрасте может как продлить жизнь, так и сократить её», считает профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев. По его экспертному мнению, гормональный всплеск во время секса положительно влияет на организм пожилого человека и продлевает жизнь.

Но, с другой стороны, сексуальная активность в пожилом возрасте допустима лишь при условии внимательного отношения к своему здоровью. Например, когда артериальное давление повышено, заниматься сексом смертельно опасно, предупредил кардиолог. Эксперт заверил, что жёстких ограничений по здоровью для пожилых людей, у которых есть желание заниматься сексом, нет. Но есть рекомендации: до и во время этого процесса пульс не должен на долгое время учащаться больше, чем до 120 ударов в минуту, а также при слишком высоком давлении лучше воздержаться, потому что в этом случае секс – большой риск для жизни.