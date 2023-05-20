Спасите, замерзаем: жители Сибири жалуются на самый холодный май за последние годы

Сильнее всех наступления тепла ждут жители Зауралья – затяжная сибирская зима очень выматывает. В текущем году ещё и весна выдалась холодной, сетуют сибиряки. Синоптики подтверждают их мнение и предлагают ещё немного потерпеть.

Согласно многолетним наблюдениям за погодой, которые неустанно ведёт Западно-Сибирский гидрометцентр, май-2023 стал самым холодным за истекшие четыре года. Его отличительной чертой стали резкие перепады между дневными и ночными значениями температуры атмосферного воздуха. Амплитуда суточных колебаний доходит до 20 градусов, тогда как климатической нормой считается перепад в 5 градусов.

Естественно такие метеоусловия отражаются не только на самочувствии сибиряков, но и на настроении. Комментарии под майскими прогнозами погоды в пабликах нашего региона пестрят негодованием: «Сибирь, что ты делаешь?! Прекрати!», «Пришлось достать теплые куртки и ботинки с антресолей», «По утрам хоть шубу одевай».

Бьют тревогу и аграрии: «Складывающиеся погодные условия позволили приступить к яровому севу только 2 мая, это на две недели позже прошлого года. К тому же, апрель был аномально холодным и аномально сухим, и данные тенденции продолжаются и в мае. Есть опасения по почве, по погоде, всю весну было очень сухо. Сухо и холодно. Это плохо, и если ситуация резко не изменится, то мелкосемянные культуры, которые планировали в поздние сроки сеять, сеять будет бессмысленно. Возможно, что планы проведения работ придётся подкорректировать», пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

Земледельцы на местах тоже озадачены холодным маем: «На богатый урожай, по всем приметам, не рассчитываем. Мы надеемся, что в конце мая или в июне пройдут дожди и выправят ситуацию. Пока же прогнозы неутешительные», сетует руководитель хозяйства «Ярковское» Глеб Поповцев.

По свежим прогнозам регионального гидрометцентра, в финале весны-2023 ожидается понижение температуры ночью местами до 0... -2 градусов, днем от +24... +29 градусов до +12... +17. С 26 мая к температурным перепадам добавятся низкие облака, из которых пойдёт долгожданный для аграриев дождь.