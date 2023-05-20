Названы смертельно опасные симптомы укуса клеща - срочно к врачу!

Покраснение и зуд в месте укуса клеща – явление обычное. Однако оно способно перерасти в более яркие и тревожные симптомы (описаны ниже). В любом случае после укуса этим опасным насекомым стоит обратиться в медучреждение и попасть на приём к врачу-инфекционисту.

На сегодняшний день в нашей стране пострадало от укусов клещей более 41 тысячи россиян. Заболеваемость клещевым энцефалитом снижается по отношению к прошлому сезону, однако боррелиозом в отдельных регионах заражаются все чаще, рассказали специалисты Роспотребнадзора. По их словам, некоторые люди годами не могут выяснить, из-за чего у них отказывают руки и ноги, ноют суставы и беспокоит сердце (симптомы вялотекущей болезни Лайма, передающейся клещами).

Чтобы не попасть в подобную или другие ситуации, связанные с клещами, стоит обращаться в медицинские учреждения даже если проявление симптомов не протекает ярковыраженно, ежегодно призывают медики всех рангов. В идеале надо сдать на исследование и «виновника» неприятностей – кровососущее насекомое (кстати, если рядом есть любое медучреждение, то снимать присосавшегося клеща лучше там).

Первыми классическими признаками (симптомами) клещевого энцефалита являются легко переносимые проявления организма:

· небольшое повышение температуры тела,

· слабая головная боль без чёткой локализации,

· общее недомогание,

· нарушение сна (до 90% всех случаев).

Иногда вышеописанные симптомы усиливаются и к ним присоединяется озноб, слабость, тяжесть в голове, головная боль средней интенсивности в течение 1-2 дней, поясни российский врач-инфекционист Павел Александров. По его профессиональным наблюдениям, в отдельных случаях тяжесть симптомов нарастает и проявляется в виде выраженного токсикоза, появления очаговой симптоматики, парезов (слабость и непроизвольное подёргивание мышц конечностей), нарушения сознания, дыхания и деятельности сердечно-сосудистой системы. Прогноз в таких случаях более серьёзный.

Кстати, скрытый инкубационный период длится от 1 до 35 дней (в среднем 2-3 недели) и чёткой зависимости тяжести болезни и срока инкубации нет.

Что касается симптомов болезни Лайма (боррелиоз), которой тоже легко заразиться через укус клеща, то самым первым признаком может стать место присасывания насекомого. После снятия клеща оно выглядит иначе, чем при энцефалите – особая пятновидная эритема (интенсивное покраснение кожи) диаметром от 10 до 60 см неправильной овально-круглой формы. Через пару дней после заражения по краю пятна образуется возвышенная кайма ярко-красного цвета. Центр укуса обычно белого или реже синюшного оттенка, на нём образуется сначала корочка, а затем рубец.

И в первом (при симптомах энцефалита) и во втором (при проявлении признаков боррелиоза) случаях обязательна госпитализация и специальное лечение.