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общество

В АТОР обнародовали настоящую стоимость летнего отдыха в Сочи и Крыму

Freepik, authors: Charday Penn

Стоимость путевки в Сочи на одного человека обойдется в 60 тысяч рублей, в Крым- 40 тысяч рублей.

Летняя путевка в Сочи на человека обойдется россиянам в 55–60 тысяч рублей, а отдых в Крыму в 35–40 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Эксперт подчеркнул, что отдых в гостиницах Крыма подешевел примерно на 5% по сравнению с прошлогодними показателями. Что касается Сочи, то туда туристические путевки подорожали сразу на 15%, добавил специалист.

Напомним, больше 14 часов два самолета из Новосибирска не могут вылететь в Сочи из-за тумана.

#отдых #крым #Сочи #стоимость
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Дарья Бочкун
журналист

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