В Кемеровской области начали поиски двух пропавших девочек

В Кузбассе заявили о пропаже двух девочек.

В посёлке Ленинский в Кузбассе идут поиски двух девочек в возрасте двух и четырёх лет. Семья только на следующий день сообщила о пропаже детей в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

18 мая Алёна Изотова (2 года) и Ирина Тузова (4 года) играли на детской площадке рядом с их домом. Родители заметили их отсутствие в шесть вечера, но не особо волновались, подумав, что дети, возможно, были взяты к себе кем-то для ночёвки. Однако, когда в гости приехала их тётя, она подняла тревогу и отправила 12-летнего брата девочек на поиски.

Только на следующий день, 19 мая, они обратились в полицию. По словам местных жителей, семья имеет проблемы с алкоголем. Ранее опека интересовалась их семьей, но никто не был лишен родительских прав.

С вечера 19 мая начались масштабные поиски, в которых задействовано около 200 волонтёров, полицейских, сотрудников МЧС и администрации. Добровольцы из других городов также приехали помочь. Посёлок и лес прочёсывают в поисках детей.