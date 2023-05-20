В Новосибирск возвращается потепление до +24 градусов

В Новосибирске в выходные ожидается теплая погода без осадков.

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается характерная для мая умеренно теплая и солнечная погода без осадков. Вот прогноз на каждый из дней, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра:

Суббота, 20 мая: Ночью ожидается температура +5, +7 градусов, а днем воздух прогреется до +19, +21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 2-7 метров в секунду, днем скорость ветра увеличится до 4-9 метров в секунду, с местами порывами до 14 метров в секунду.

Воскресенье, 21 мая: Ночью ожидается температура +6, +8 градусов, а днем +21, +23 градуса. Ветер также будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 4-9 метров в секунду днем.

Понедельник, 22 мая: В ночные часы ожидается температура +8, +10 градусов, а днем +22, +24 градуса. Ветер будет дуть северным направлением со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 4-9 метров в секунду днем.

Прогноз может уточняться каждый день, поэтому актуальные данные стоит смотреть каждое утро.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 21 мая в Заельцовском парке Новосибирска организуют семейный пикник с вкусной едой и музыкальными исполнителями.