В Новосибирске дачные участки из-за COVID-19 подорожали на 26%

В Новосибирске стоимость дачных участков за время пандемии коронавируса выросли на 26%.

Цены на дачные участки в Новосибирске за последние три года выросли на 15-26%. Об этом сообщается РБК Новосибирск.

По данным издания, сильнее всего подорожала земля под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). В этом сегменте увеличение достигло 26%.

Земля в СНТ тоже выросла в цене — в среднем на 15%.

Рост цен на землю за городом начался в период пандемии коронавируса. После завершении пандемии стоимость осталась на том же уровне.

Так, в мае текущего года шесть соток земли на ИЖС стоит около 1,9 миллионов рублей. В СНТ — 1,5 миллионов.

В зависимости от локации, стоимость одной сотки земли в Новосибирске колеблется т 200 до 450 тысяч рублей (ИЖС) и от 50 до 300 тысяч (СНТ).