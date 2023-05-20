В Новосибирске избиение щенка в подъзде попало на видео

В Новосибирске житель дома по улице Сухарной избил щенка — его действия запечатлела камера наблюдения в подъезде.

В Новосибирске зооволонтеры ищут новых хозяев для щенка, изъятого у агрессивного хозяина. Мужчина избил животное в подъезде дома по улице Сухарная, при этом инцидент попал на видео камеры наблюдения.

Об этом сообщается в группе ГБР_ZOO_НСК "ВКонтакте".

"Один урод решил, что он вершитель судеб! И что в праве поднимать руку на маленького щенка. Мы поехали объяснять ему, что так делать нельзя и вызывали полицию", — написали участник паблика 20 мая.

На кадрах видно, как мужчина в белой кепке заходит в подъезд, держа собаку на весу за передние лапы. При этом он несколько с силой раз ударяет щенка по голове и бьет его об стену.

Волонтеры обратились к подписчикам паблика с просьбой взять животное на передержку.

Напомним, ранее в Новосибирске 19-летний житель Новосибирска жестоко убил кошку. На него завели уголовное дело, которое рассмотрят в Дзержинском районном суде.