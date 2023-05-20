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Авто общество

В Новосибирске "Ночные волки" 20 мая открыли мотосезон

Фото Денис Шмаков / Сиб.фм

Члены мотоклуба "Ночные волки" проехали колонной по Новосибирску 20 мая.

В субботу, 20 мая, в Новосибирске прошло торжественное открытие мотосезона 2023 года. Десятки участников клуба «Ночные волки» и все, кому интересна мотокультура, колонной проехали по Мочищенскому шоссе.

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

"Ночные волки" — клуб с богатой историей. Он был основан в конце 80-х годов и является настоящим братством мотоциклистов.

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

"Мы объединены общими ценностями и убеждениями, единственным взглядом на мир и бескорыстной дружбой", — говорят мотоциклисты.

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Сегодня байкеры собрались у ТЦ "Гигант" на Мочищенском шоссе и проследовала до клубного дома «Ночные волки». Там для мотоциклистов прозвучали каверы рока в исполнении Галины Волковой.

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

Фото В Новосибирске

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Маргарита Мастеркова

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