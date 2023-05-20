В Новосибирске с 20 мая начнут убирать трамвайные остановки на площади Труда

В Новосибирске демонтируют трамвайные остановки на площади Труда вдоль улицы Широкая.

В Новосибирске с 20 мая начался демонтаж трамвайных остановок на площади Труда, которые расположены вдоль улицы Широкой. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Ночью с пятницы на субботу трамваи №8, 15 и 18 продолжали курсировать до 23:00. После этого были начаты работы по переносу путей от улицы Ватутина до площади Труда с использованием реверсивного движения.

Специалисты занялись переносом контактной сети и переключением движения на новый участок пути. Сами трамвайные остановки будут удалены с 20 мая и до особого распоряжения.

Напомним, что в Новосибирске будет изменена схема движения на площади Труда с кольцевой на полукольцевую. Это изменение задумано с целью разгрузить трафик на данной площади. В настоящее время на дороге проводятся работы по установке дренажа, ливневых канализаций и основания, чтобы создать оптимальные условия для движения транспорта. С 31 июля после завершения работ по обустройству проезжей части, в маршрут будут внесены дополнительные корректировки.