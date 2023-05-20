В Новосибирске с приходом тепла открылись летние кафе и веранды

С наступлением тепла в Новосибирске начали открываться летние кафе и веранды.

В Новосибирске многие кафе и рестораны объявили о начале летнего сезона. Часть заведений работает в формате уличных веранд еще с майских праздников, но большинство рестораторов дождались более стабильной плюсовой температуры.

Как пишет издание BFM-Новосибирск, массовый переход на летний режим работы произошел в пятницу, 19 мая.

К примеру, в Grand Autographd Hotel 19 мая открыли веранду Bar&terrace 10ten. Мероприятие прошло торжественно, а среди гостей вечера разыграли бесплатное проживание в отеле.

Больше всего уличных кафе в Новосибирске традиционно действует на Красном проспекте и улице Ленина.

Одно из них принимает гостей у центра культуры и отдыха "Победа".

"Даже в прохладные дни некоторые посетители устраивались за уличными столиками, с пледами и горячим чаем. Сейчас на улице потеплело и летние площадки будут очень востребованы", — рассказала изданию директор центра Нинель Усова.

По словам PR-директора компании «ЯСНО рестораны» Ланы Васильевой, 20 мая в Новосибирске откроется летняя площадка "Перчини в Парке". Вечером гостей ждем просмотр фильма на свежем воздухе и выступление музыкального коллектива.

В 2023 году открытие многих летних веранд в Новосибирске оказалось под угрозой. Это связано с тем, что мэри отменила действовавшую в пандемию льготу — рестораторам разрешалось бесплатно размещать столики на муниципальной земле.