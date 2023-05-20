В Новосибирске водитель Nissan X-Trail сбил мотоциклиста

В Новосибирске произошло ДТП с участием мотоциклиста: на улице Богдана Хмельницкого в байк врезался Nissan X-Trail.

В пятницу, 19 мая, водитель автомобиля Nissan X-Trail врезался в мотоциклиста. Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого.

Как сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54", причиной инцидента могла стать невнимательность водителя красного кроссовера Nissan X-Trail. По предварительной версии, тот отвлекся и сбил мотоциклиста. После этого байк отбросила на стоящий впереди Toyota Land Cruiser.

Подробностей о пострадавших нет.

Напомним, весной 2023 года это уже не первое ДТП с участием мотоциклов. Ранее, 7 мая, байкер получил травмы и попал в реанимацию после ДТП на левом берегу. По словам очевидцев, мотоцикл загорелся после столкновения. «Рядом с Областной больницей на Немировича произошло ДТП с участием мотоциклиста. К моменту приезда пожарных, мотоцикл был потушен огнетушителями, а водителя загружали в реанимобиль», — поделился очевидец.

Добавим, что в минувшие выходные в Новосибирске прошло открытие мотосезона.