В Новосибирске выделят миллион рублей на ремонт бомбоубежища на площади Труда

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища по улице Котовского.

В Новосибирске планируется ремонт бомбоубежища, которое расположено в подвале дома №11 на улице Котовского (Ватутина, 2) на площади Труда. Для выполнения работ выделены 957 905 рублей. Информация о ремонте была опубликована на сайте государственных закупок.

Власти города проводят аукцион для выбора подрядчика, который будет отвечать за обновление подземного помещения. Площадь бомбоубежища составляет 159,1 квадратных метров. Победителю аукциона потребуется снять деревянные перегородки и заменить их кирпичной кладкой. Также требуется покрасить стены, заменить двери и люки, а также установить системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Подрядчику также требуется регулярно вывозить строительный мусор и соблюдать режим тишины.

Финансирование на ремонт будет осуществляться из бюджета города.