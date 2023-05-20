Возвратные заморозки в мае 2023: советы огородников, как спасти высаженные на даче растения

Май на Сибирских просторах частенько изобилует погодными сюрпризами в виде резкой смены тепла и холода. В народе внезапные заморозки второй половины месяца называют возвратными, а опытные огородники заранее к ним готовятся. Как уберечь первые и такие дорогие сердцу овощные посадки, читайте ниже.

Удивить сибиряков ночными заморозками в мае и даже в июне крайне сложно. Самые опытные из огородников не испытывают иллюзий по отношению к обманчивому весеннему теплу и первые посадки делают с расчётом на понижение температуры атмосферного воздуха до минусовых значений.

Майское временное снижение температуры воздуха ниже 0°С, которое, как правило, происходит ночью или рано утром, эксперты в области метеорологии называют возвратными заморозками. Как правило, синоптики заранее озвучивают прогноз погоды по довольно обширному региону, но их точность не всегда бывает высокой. Потому опытные земледельцы, изучая очередной метеопрогноз, пытаются и самостоятельно определить, стоит ли ожидать заморозков на своем участке.

Предвестником приближающегося ночного заморозка на почве может стать жаркий день, который примерно к 20 часам начинает резко остывать. Если при этом день был солнечным, сухим и безветренным, то пора укрывать посадки на земельном участке. Однако в случае, когда жаркий, но резко остывший к вечеру день сопровождается стремительным прилётом вечернего ветра с облаками и росой на траве, то критического снижения температуры воздуха ближайшей ночью и не случится, уверяют самые наблюдательные сибиряки.

Подготовиться заранее к поздним весенним и ранним летним температурным перепадам вполне возможно. В этом вопросе выручат нехитрые предварительные агроприёмы (как народные, так и профессиональные):

· первые посадки ранних овощей располагать на возвышенных участках огорода (там сохраняется более теплый воздух);

· для отдельных кустиков применяются мини-теплицы, полиэтиленовая плёнка, спанбонд, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги – надеваются на растение так, чтобы листья не касались материала;

· при помощи тяпки окучить каждый саженец землей (высота земельного слоя 7-10 см.);

· после вечернего полива на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву (слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью).

Помните, если для всех бахчевых культур и клубники понижение температуры от –1°С губительно, то зелень (лук, петрушка, щавель, шпинат, укроп) и морковь способны выдерживать мороз до –7°С, а сельдерей благополучно переносит понижение температуры до –5°С, посему эти культуры не нуждаются в тщательной защите от небольших весенних заморозков.