Врач рассказал об убийственной дозе пива для печени

Хирург Александр Умнов рассказал, что регулярное употребление литра пива грозит циррозом печени.

Самой токсичной дозой употрбления пива для мужчин считается около 0,8 литра в сутки, для женщин — 0,5 литра. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

«Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у пивного алкоголика постепенно развивается цирроз», — пояснил врач.

Хирург отметил, что пивные напитки также пагубно влияют и на желудочно-кишечный тракт, впоследствии приводящий к хроническому гастриту.

Напомним, стало известно, можно ли иметь подтянутую фигуру, если тренироваться и употреблять пиво.