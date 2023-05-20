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общество

Врач рассказал об убийственной дозе пива для печени

Freepik, authors: Instants

Хирург Александр Умнов рассказал, что регулярное употребление литра пива грозит циррозом печени.

Самой токсичной дозой употрбления пива для мужчин считается около 0,8 литра в сутки, для женщин — 0,5 литра. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

«Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у пивного алкоголика постепенно развивается цирроз», — пояснил врач.

Хирург отметил, что пивные напитки также пагубно влияют и на желудочно-кишечный тракт, впоследствии приводящий к хроническому гастриту.

Напомним, стало известно, можно ли иметь подтянутую фигуру, если тренироваться и употреблять пиво.

#врач #пиво #хирург
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Дарья Бочкун
журналист

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