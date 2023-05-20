Выплаты на детей с 1 июня 2023 года: кому положены 10000 рублей ко Дню защиты детей

Традиционно в этот веселый, но серьезный праздник поднимается тема государственной поддержки семей с детьми. В нашей стране с 1 июня текущего года будет начисляться прибавка к детским пособиям, а также изменится график начислений подобных выплат.

С 1 июня 2023 года в России меняется график ежемесячных выплат из средств материнского капитала – подобные выплаты назначаются семьям, чей доход составляет меньше двух прожиточных минимумов. При расчёте размеров выплаты учитывается зарплата родителей, в том числе и начисления по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и другие выплаты, пояснили специалисты объединённого Социального фонда России. Единым днём начисления детских выплат станет 5 число каждого месяца.

Ещё одним летним подарком от государства с 1 июня 2023 года может стать внушительная сумма размером в 33 023, 23 рубля. Её начисляют для организации отдыха детей в летних лагерях (только на детей школьного возраста с 1 по 11 классы, если в семье таких детей двое или больше, то выплату получает каждый из них). Один раз в год эти деньги традиционно получают члены семей военнослужащих и сотрудников силовых органов, которые:

· погибли, были объявлены умершими или признаны безвестно отсутствующими при исполнении служебных обязанностей на службе по контракту в силовых ведомствах РФ;

· погибли, умерли или были признаны безвестно отсутствующими при выполнении служебных обязанностей на службе по призыву;

· умерли после увольнения из-за травмы, которую получили во время службы по призыву.

Заявление на выплату можно подать онлайн через портал «Госуслуги» или лично в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Также в июне 2023 года на банковские карты семей с детьми придут выплат по новому Единому пособию (введено с 1 января текущего года). Средний размер такой выплаты по России составляет около 10 тысяч рублей. Получить деньги могут только нуждающиеся родители, но зато на каждого ребенка в возрасте от рождения и вплоть до 16 лет включительно. Заявление на новое Единое детское пособие можно оформить через портал «Госуслуги».

Кроме того, с 1 июня 2023 года добавится число маршрутов общественного транспорта, которыми могут воспользоваться некоторые категории семей с детьми. Уточнить, входит ли ваша семья с детьми в список таких льготников можно в Отделениях объединённого Социального фонда России.