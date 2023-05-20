Жители Новосибирска заметили множество крыс около станции метро «Золотая Нива»

В Новосибирске горожане заметили нашествие крыс в районе Золотой Нивы.

Жители Новосибирска заметили около станции метро «Золотая Нива» крыс, которые бегают около магазинов. Видео с одной из таких крыс, не испугавшейся человека, опубликовали в группе «Подслушано Золотая Нива» Вконтакте.

Как уточнил автор публикации, ролик сняли около дома №248 по улице Бориса Богаткова.

В комментариях автору публикации посоветовали обратиться в региональный Роспотребнадзор или в управляющую компанию дома.

Администрация Новосибирска неоднократно отвечала на вопросы о появлении крыс, что чаще всего вредители обживаются там, где могут безопасно достать корм — то есть в местах, откуда нерегулярно вывозят мусор и где их не травят. Дератизацией обязаны заниматься управляющие компании и владельцы торговых точек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске крысы проникли на балконы жителей улицы Выборной.