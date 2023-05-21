Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
21 мая, 13:49
пробки
2/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
21 мая, 13:49
пробки
2/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 12:21
общество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в Крестном ходе

Фото: Денис Шмаков

В Новосибирске состоялся Крестный ход, посвященный Дням славянской письменности.

В Новосибирске 21 мая по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялся Крестный ход. Православные прошли от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора. Крестный ход был посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и приурочен к празднованию Дней Славянской письменности и культуры.

В нем принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и священнослужители и прихожане храмов Новосибирской епархии, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, а также представители общественных организаций.

Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в Крестном ходе 2

Напомним, ранее сообщалось, что житель Новосибирска, въехавший на машине в Крестный ход, получил 7 лет колонии.

#Новосибирская область #крестный ход
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в