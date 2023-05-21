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общество

Под Новосибирском повредили деревья во время земляных работ возле аллеи

Фото: АиФ-Новосибирск

В Краснообске Новосибирской области повредили деревья при строительстве электросети для нового микрорайона.

В городе Краснообске Новосибирской области строители повредили деревья на аллее возле остановки «Институты». Об этом сообщает издание «АиФ- Новосибирск» со ссылкой на местную жительницу.

19 мая горожанка сделала фото поврежденных деревьев и сообщила об этом журналистам. По ее словам, рабочих в этот момент поблизости не было. Не исключено, что деревья пострадали во время устройства канала для прокладки электросети в строящийся микрорайон «Бавария».

Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска пожаловались на спиленные деревья у дома на улице 1905 года.

#Новосибирская область #Краснообск #деревья
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