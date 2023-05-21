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проиcшествия

В Новосибирске без вести пропал 9-летний мальчик

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Волонтёры объявили срочный сбор на поиск пропавшего в Новосибирске ребёнка.

В Октябрьском районе Новосибирска без вести пропал девятилетний Иван Бондаренко. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтёров, ребёнок вышел из дома в школу 19 мая и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 147 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие брюки, чёрные кроссовки.

Волонтёры объявили срочный сбор, чтобы выдвинуться на поиски ребёнка, подробности доступны на странице поискового отряда в соцсети.

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Александр Борисов
журналист

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