В Новосибирске ко Дню города откроют кафе в парке «Арена»

Вице-мэр Новосибирска обозначила сроки открытия кафе на территории парка у нового ЛДС.

В преддверии Дня города в Новосибирске будет открыто кафе в парке "Арена". На территории недавно открытого парка также появятся прокат велосипедов и специальная велосипедная трасса с "волнами", называемая памп-треком, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

Вице-мэр Новосибирска совершила визит для оценки проделанных восстановительных работ. На данный момент осталось завершить второй этап строительства, включающий установку входной зоны, проката велосипедов, кафе и памп-трека.

Ранее Новосибирске торжественно запустили светомузыкальный фонтан в Центральном парке города. Светомузыкальный фонтан будет работать до сентября, с 10 до 22 часов ежедневно. Световое шоу можно будет увидеть во всей красе с наступлением сумерек. Эстетический дизайн и световое оформление фонтана в соединении с музыкой создают удивительное художественное представление. Такой эффект достигается с помощью пересечения волн, воды и света.

Напомним, в Новосибирске подрядчика заставили отремонтировать плитку возле ЛДС.