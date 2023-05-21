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вчера 23:04
общество

В Новосибирске ко Дню города откроют кафе в парке «Арена»

Фото: Анна Терешкова/ТГ

Вице-мэр Новосибирска обозначила сроки открытия кафе на территории парка у нового ЛДС.

В преддверии Дня города в Новосибирске будет открыто кафе в парке "Арена". На территории недавно открытого парка также появятся прокат велосипедов и специальная велосипедная трасса с "волнами", называемая памп-треком, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

Вице-мэр Новосибирска совершила визит для оценки проделанных восстановительных работ. На данный момент осталось завершить второй этап строительства, включающий установку входной зоны, проката велосипедов, кафе и памп-трека.

Ранее Новосибирске торжественно запустили светомузыкальный фонтан в Центральном парке города. Светомузыкальный фонтан будет работать до сентября, с 10 до 22 часов ежедневно. Световое шоу можно будет увидеть во всей красе с наступлением сумерек. Эстетический дизайн и световое оформление фонтана в соединении с музыкой создают удивительное художественное представление. Такой эффект достигается с помощью пересечения волн, воды и света.

Напомним, в Новосибирске подрядчика заставили отремонтировать плитку возле ЛДС.

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Александр Борисов
журналист

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