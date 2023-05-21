Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
21 мая, 17:12
пробки
2/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
21 мая, 17:12
пробки
2/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 15:01
общество

В Новосибирске мужчина сделал предложение возлюбленной с помощью Ханумы из спектакля театра Афанасьева

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Житель Новосибирска попросил Хануму сосватать ему невесту.

В Новосибирске на спектакле Ханума в Театре Афанасьева 20 мая случился необычный инцидент. Один из зрителей попросил исполнительницу роли Ханумы помочь ему сделать предложение возлюбленной. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Как только спектакль закончился, Ханума пообещала зрителям закончить свою работу, и тут на сцену вынесли букет белых цветов, которые мужчина и вручил своей невесте. Зал с удовольствием аплодировал такой неожиданной интермедии.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко сделал предложение своей возлюбленной спустя 25 лет знакомства, поднявшись на крышу ресторана.

#Новосибирская область #Театр Афанасьева
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в