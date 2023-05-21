В Новосибирске подвыпившая девушка свалилась с электросамоката прямо на проезжую часть

В Новосибирске при падении с самоката пострадала девушка.

В Новосибирске девушка в состоянии алкогольного опьянения решила прокатиться на электросамокате, но не справилась с управлением и упала прямо на дорогу. Сообщение об этом появилось в группе «АТС-54» в ВК.

Очевидцы происшествия опубликовали видеозапись в паблике. На видео видно, что девушка выполняет довольно резкие маневры, пытаясь удержать контроль на самокатом, но затем резко сворачивает на проезжую часть и падает на асфальт.

Горожане утверждают, что от удара об асфальт девушка сильно повредила голову и потеряла сознание, но вскоре пришла в себя. От помощи подоспевших на место происшествия медиков пострадавшая отказалась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске мальчик на электросамокате сбил 4-летнюю девочку.