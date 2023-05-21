В Новосибирске потратят 10 млн рублей на восстановление аварийного выхода бомбоубежища НОВАТ

В Новосибирске для здания НОВАТ ищут уникальное решение по проведению ремонтных работ.

В Новосибирске Академический театр оперы и балеты ищет подрядчика для проведения ремонта аварийного выхода из бомбоубежища. 19 мая соответствующий лот был размещен на сайт госзакупок.

Стоит отметить, что подрядчику предстоит непростая работа, поскольку здание НОВАТа строилось с 1931 по 1945 годы и является памятником архитектуры федерального значения. В нем нет типовых решения, поэтому и для восстановления аварийного выхода потребуется уникальный подход и высококвалифицированные ремонтные бригады.

Начальная цена контракта — 9,89 млн. рублей. Заявки принимаются до 29 мая. Итоги аукциона подведут 2 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что на сцене НОВАТ в Новосибирске прошла премьера легендарного спектакля "Анюта" балетмейстера Владимира Васильева.