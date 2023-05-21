Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
21 мая, 17:12
пробки
2/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
21 мая, 17:12
пробки
2/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 13:47
общество

В Новосибирске потратят 10 млн рублей на восстановление аварийного выхода бомбоубежища НОВАТ

Фото: Денис Шмаков

В Новосибирске для здания НОВАТ ищут уникальное решение по проведению ремонтных работ.

В Новосибирске Академический театр оперы и балеты ищет подрядчика для проведения ремонта аварийного выхода из бомбоубежища. 19 мая соответствующий лот был размещен на сайт госзакупок.

Стоит отметить, что подрядчику предстоит непростая работа, поскольку здание НОВАТа строилось с 1931 по 1945 годы и является памятником архитектуры федерального значения. В нем нет типовых решения, поэтому и для восстановления аварийного выхода потребуется уникальный подход и высококвалифицированные ремонтные бригады.

Начальная цена контракта — 9,89 млн. рублей. Заявки принимаются до 29 мая. Итоги аукциона подведут 2 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что на сцене НОВАТ в Новосибирске прошла премьера легендарного спектакля "Анюта" балетмейстера Владимира Васильева.

#НОВАТ #Новосибирская область #аукцион
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в