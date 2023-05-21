В Новосибирске прошёл семейный фестиваль «Пикник-fest» 21 мая: лучшие фото из Заельцовского парка

Сиб.фм публикует кадры семейного фестиваля «Пикник-fest» в Новосибирске.

В Заельцовском парке стартовал семейный фестиваль «Пикник-fest», который привлекает внимание жителей Новосибирска. Сегодня, 21 мая, посетители могли насладиться множеством развлечений, предназначенных как для детей, так и для взрослых.

Одним из главных событий праздника стал кулинарный баттл — Grill Champ. Они продемонстрируют свое мастерство в приготовлении сочного мяса на гриле, а все гости смогут попробовать приготовленные шашлыки и оценить талант каждой команды.

Праздник вели шоумен Сева Мокин и ведущий новосибирского радио Иван Козырев. Кавер-группы «Выходной Band» и RepeatMe стали хедлайнерами фестиваля, исполнив популярные песни российской эстрады и подарив гостям праздника незабываемые музыкальные выступления.

Участников мероприятия ожидали увлекательные конкурсы, в которых победители смогли унести с собой «золотой запас» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».

Дополнительно, заряд энергии и позитивного настроения ожидал гостей благодаря зарядке от семейного партнера — развлекательного центра «Весёлый остров», который также подготовил множество приятных призов для участников.

Автомобильный партнер «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представил свою бренд-зону с новейшей моделью из Китая, которая стала дополнительной достопримечательностью на празднике.

Также партнёрами мероприятия стали:



· Сеть автошкол «Автостатус».

· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.

· Компания «Аскизские колбасы».

· Компания «Чистая планета».

· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!

· МФК «Сан Сити».

· ООО «Логовская Сыроварня».

· ООО «Вафлэнд».

· Доступная кофейня «Подорожник».

· Кондитерская Wiener Wald.

· ООО «Автолидер».

· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.

· ООО «Купинское мороженое»

· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».

· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.

· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.

· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».

· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».

· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».

· Кондитерский дом «Куликовский».

· Ресторан «Царский двор».

· Утиная птицефабрика «Улыбино».

· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.

· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.

· ООО «РИОКИДС». Сеть семейных развлекательных центров.

· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».

· Семейное пространство «Как дома».

· Открытое пространство «Балкон».

· Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ».

· Фитнес-центр «Апельсин».

· Автомобильные грузоперевозки «ГрузовичкоФ».

· Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты».

· Кейтеринг «Фуршет NSK».