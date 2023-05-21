В Новосибирске прошёл семейный фестиваль «Пикник-fest» 21 мая: лучшие фото из Заельцовского парка

Сиб.фм публикует кадры семейного фестиваля «Пикник-fest» в Новосибирске.
В Заельцовском парке стартовал семейный фестиваль «Пикник-fest», который привлекает внимание жителей Новосибирска. Сегодня, 21 мая, посетители могли насладиться множеством развлечений, предназначенных как для детей, так и для взрослых.
Одним из главных событий праздника стал кулинарный баттл — Grill Champ. Они продемонстрируют свое мастерство в приготовлении сочного мяса на гриле, а все гости смогут попробовать приготовленные шашлыки и оценить талант каждой команды.
Праздник вели шоумен Сева Мокин и ведущий новосибирского радио Иван Козырев. Кавер-группы «Выходной Band» и RepeatMe стали хедлайнерами фестиваля, исполнив популярные песни российской эстрады и подарив гостям праздника незабываемые музыкальные выступления.
Участников мероприятия ожидали увлекательные конкурсы, в которых победители смогли унести с собой «золотой запас» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».
Дополнительно, заряд энергии и позитивного настроения ожидал гостей благодаря зарядке от семейного партнера — развлекательного центра «Весёлый остров», который также подготовил множество приятных призов для участников.
Автомобильный партнер «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представил свою бренд-зону с новейшей моделью из Китая, которая стала дополнительной достопримечательностью на празднике.
Также партнёрами мероприятия стали:
· Сеть автошкол «Автостатус».
· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.
· Компания «Аскизские колбасы».
· Компания «Чистая планета».
· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!
· МФК «Сан Сити».
· ООО «Логовская Сыроварня».
· ООО «Вафлэнд».
· Доступная кофейня «Подорожник».
· Кондитерская Wiener Wald.
· ООО «Автолидер».
· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.
· ООО «Купинское мороженое»
· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».
· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».
· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.
· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.
· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».
· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».
· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».
· Кондитерский дом «Куликовский».
· Ресторан «Царский двор».
· Утиная птицефабрика «Улыбино».
· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.
· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.
· ООО «РИОКИДС». Сеть семейных развлекательных центров.
· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».
· Семейное пространство «Как дома».
· Открытое пространство «Балкон».
· Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ».
· Фитнес-центр «Апельсин».
· Автомобильные грузоперевозки «ГрузовичкоФ».
· Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты».
· Кейтеринг «Фуршет NSK».