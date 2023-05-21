В Новосибирске прошла «Ночь музеев»

В Новосибирске в ночь с 20 на 21 мая работали более ста площадок с выставками, квестами, конкурсами и викторинами.

В Новосибирске в ночь с 20 на 21 мая в 15-й раз прошла международная акция «Ночь музеев». В ней приняли участие практически все музеи, театры, концертные залы и культурно-досуговые учреждения Новосибирска.

В этом году «Ночь музеев» была посвящена истории и историям. Глава региона Андрей Травников также посетил это мероприятие. Он побывал в историческом парке «Россия — моя история». По его мнению, программа парка доказывает, что музей может не только просвещать, но и развлекать, и заставлять задуматься.

В эту ночь на музейных площадках области все желающие могли увидеть как постоянные экспозиции, так и специально созданные для мероприятия программы.

К примеру, программа Новосибирского государственного краеведческого музея посвящена 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. Жители и гости Новосибирска написали «Гайдай-диктант», поучаствовали в «Гайдай-квизе» и посетили выставку «Спортлото», интерактивный спектакль «Гайдай!» и уличный показ фильмов известного режиссёра.

В Новосибирском государственном художественном музее прошли экскурсия «Япония: талант, вдохновение, мастерство» Марии Гращенко, лекция о творчестве М.А. Врубеля и музейная игра «Стань экскурсоводом».

Новосибирский музыкальный театр провел тематическую костюмированную вечеринку в стиле мюзикла «Смешная девчонка».

Настоящий ажиотаж вызвала программа «Музея смерти» Там побывали несколько сотен горожан, многие из которых были одеты в костюмы готического стиля.

Не менее людно было в этот день и в «Музее секса», где были представлены экспонаты, посвящённые истории сексуальной жизни новосибирцев, а также лакомства с эротическим подтекстом.

Организаторы уверены, что в этом году участие в «Музейной ночи» приняли не менее 50 000 человек.

Напомним, в Новосибирске на площади Маркса начали строить музей Покрышкина.